Девятимесячная девочка подавилась бубликом, она в тяжелом состоянии

Бригада "Ихуд Ацала" была вызвана в район Хефциба в Бейт-Шемеше в связи с несчастным случаем: младенец в возрасте девяти месяцев подавился во время еды и перестал дышать.

Кусочек бублика, который ела девочка, застрял в ее дыхательных путях. Медики провели реанимацию девочки, и сумели запустить ее сердце. После реанимацию малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.