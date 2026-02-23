Девятимесячная девочка подавилась бубликом, она в тяжелом состоянии
Бригада "Ихуд Ацала" была вызвана в район Хефциба в Бейт-Шемеше в связи с несчастным случаем: младенец в возрасте девяти месяцев подавился во время еды и перестал дышать.
Кусочек бублика, который ела девочка, застрял в ее дыхательных путях. Медики провели реанимацию девочки, и сумели запустить ее сердце. После реанимацию малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
