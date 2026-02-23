x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 19:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 19:06
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Девятимесячная девочка подавилась бубликом, она в тяжелом состоянии

Дети
время публикации: 23 февраля 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 18:08
Девятимесячная девочка подавилась бубликом, она в тяжелом состоянии
Hadas Parush/Flash90

Бригада "Ихуд Ацала" была вызвана в район Хефциба в Бейт-Шемеше в связи с несчастным случаем: младенец в возрасте девяти месяцев подавился во время еды и перестал дышать.

Кусочек бублика, который ела девочка, застрял в ее дыхательных путях. Медики провели реанимацию девочки, и сумели запустить ее сердце. После реанимацию малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

В Бней-Браке младенец подавился во время еды, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2025

Младенец подавился едой в Сахнине, врачи борются за жизнь ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2025

Десятимесячный младенец вдохнул инородное тело, его спасают в больнице