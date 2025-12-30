x
30 декабря 2025
Израиль

В один из иерусалимских ресторанов вызвана "скорая" для подавившейся клиентки

Мада
время публикации: 30 декабря 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 19:39
В один из иерусалимских ресторанов вызвана "скорая" для подавившейся клиентки
Пресс-служба МАДА

Бригада скорой помощи была вызвана в один из ресторанов Иерусалима для подавившейся и потерявшей сознание посетительницы. Когда фельдшер Ишай Эфраим Рубен прибыл на место, в заведении царила суматоха: на полу лежала женщина, вокруг нее суетились люди. Женщина задыхалась.

Бригада "скорой" извлекла из горла пострадавшей посторонний предмет, после чего женщина пришла в сознание.

57-летнюю пациентку доставили в больницу "Шаарей Цедек". Ее состояние оценивается как легкое.

Израиль
