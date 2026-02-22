"Трамп еще с нами?": Нетаниягу обеспокоен ходом переговоров с Ираном

Биньямин Нетаниягу с большим беспокойством наблюдает за динамикой переговоров между США и Ираном и опасается, что Дональд Трамп забыл об интересах Израиля.

Об этом корреспонденту телеканала "Кешет-12" Бараку Равиду рассказал высокопоставленный источник из Вашингтона, встречавшийся на прошлой неделе с Нетаниягу в Иерусалиме. Нетаниягу ему признался, что, покидая Белый дом в свой последний визит в США, он не понимал, что намерен делать Трамп. "Трамп все еще с нами? Я беспокоюсь", – передал источник слова, сказанные Нетаниягу.

Ранее Белый дом сообщил, что третий тур переговоров с Ираном состоится в четверг, 26 февраля. А через два дня, 28 февраля, Израиль должен посетить государственный секретарь США Марко Рубио для обсуждения с Нетаниягу ситуации по Ирану.