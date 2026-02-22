БАГАЦ постановил, что материалы дела Ифрат Томер-Йерушалми должны быть переданы прокуратуре

Высший суд справедливости постановил, что юридическая советница министерства юстиции Яэль Кутик должна решить до 1 марта, кому из сотрудников прокуратуры будут переданы материалы расследования по делу Ифрат Томер-Йерушалми, бывшего военного прокурора.

Указанному Кутик сотруднику прокуратуры предстоит ознакомиться с материалами дела и решить, достаточно ли в нем оснований для подачи обвинительного заключения.

Судья БАГАЦа Дафна Барак-Эрез в своем решении написала, что юридический советник минюста должна уточнить, кто, по ее мнению, является подходящим лицом в прокуратуре, которому можно передать материалы расследования для дальнейшего продвижения дела.

В начале февраля полиция заявила, что в ходе расследования не было найдено доказательств причастности посторонних лиц к утечке видеозаписи изолятора "Сде-Тейман", таким образом был снят вопрос о возможной причастности к делу юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара. Несмотря на это генеральный инспектор полиции Даниэль Леви решил не передавать юрсоветнице правительства материалы дела, а запросить у юридической советницы минюста заключение о наличии или отсутствии конфликта интересов.

После этого запроса Кутик вела переписку с полицией, раз за разом требуя дополнительные материалы. В конечном итоге полиция решила передать ей краткую выдержку из дела, а не полный набор следственных материалов.