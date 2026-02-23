МИД Израиля призвал к повышенной осторожности после ликвидации наркобарона в Мексике

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для израильтян, находящихся в западных районах Мексики, после сообщений о ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов – Немесио Осегеры Сервантеса, известного как "Эль Менчо".

В заявлении израильского МИДа отмечается, что на фоне операции армии Мексики в регионе зафиксированы перекрытия дорог, поджоги автомобилей и предприятий, а также столкновения между силами безопасности и преступными группировками. Сообщается о нештатных ситуациях и перебоях в работе аэропортов.

Израильтянам рекомендовано не посещать районы аэропортов Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты, воздержаться от поездок по штату Халиско без крайней необходимости, избегать массовых скоплений людей и мест проведения силовых операций.

МИД призвал граждан строго следовать указаниям местных властей, отслеживать сообщения в СМИ и информировать родственников о своем местонахождении.

22 февраля было объявлено, что в Мексике военными ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, известный под кличкой "Эль Менчо", основатель и глава "Картеля Халиско нового поколения" (CJNG). Операция проводилась в муниципалитете Тальпа-де-Альенде штата Халиско. Гибель наркобарона подтверждена высокопоставленными чиновниками мексиканского правительства, пишет сайт Merca2.0.

После завершения операции в шести штатах страны – Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес – зафиксированы дорожные блокады и поджоги транспортных средств. Это распространенная реакция преступных группировок на громкие аресты или ликвидации. К восстановлению порядка привлечены федеральные и региональные силовые структуры.

Агентство Reuters передает, что в операции по ликвидации "Эль Менчо" участвовала новая американская оперативная группа, специализирующаяся на сборе разведывательной информации о наркокартелях. В состав оперативной группы входят представители нескольких правительственных ведомств США. Группа была создана в 2025 году с целью составления карты сетей членов наркокартелей по обе стороны американо-мексиканской границы.

CJNG, основанный Эль Менчо в 2010 году, признан одной из наиболее опасных преступных организаций Мексики. Картель действует в более чем 20 штатах страны и имеет международное присутствие. Власти США оценивали информацию о местонахождении Осегеры в 15 миллионов долларов.