NYT: спецслужбы США предупреждают о возможных террористических атаках в ответ на удар по Тегерану

Американские и европейские спецслужбы фиксируют признаки подготовки терактов против американских объектов в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом пишет New York Times.

Среди наиболее вероятных сценариев – возобновление хуситами атак на суда в Красном море. В Европе могут быть задействованы "спящие ячейки" "Хизбаллы" или "Аль-Каиды", которым может быть отдан приказ атаковать американские базы или посольства.

Эксперты предупреждают: если Тегеран воспримет возможную операцию США как экзистенциальную угрозу режиму, масштаб ответных действий может существенно превысить реакцию Ирана на убийство генерала Сулеймани в 2020 году.

Источники NYT в разведывательном сообществе отмечают, что конкретных угроз выявлено пока не было, однако перехваченные переговоры террористов и рост их интенсивности расцениваются как признак подготовки к возможным атакам.