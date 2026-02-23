x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 06:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 06:48
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios о расследовании Демпартии США: позиция по Израилю и войне в Газе стоила Харрис голосов

США
Выборы в США
Камала Харрис
Демократическая партия
СМИ
время публикации: 23 февраля 2026 г., 04:05 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 05:38
Axios о расследовании Демпартии США: позиция по Израилю и войне в Газе стоила Харрис голосов
AP Photo/Angelina Katsanis

Представители руководства Демократического национального комитета (DNC), анализирующие итоги президентских выборов 2024 года, пришли к выводу, что позиция бывшего вице-президента Камалы Харрис по войне в Газе и политике в отношении Израиля стала одним из факторов, снизивших ее поддержку у избирателей, пишет американский портал Axios со ссылкой на внутренний анализ партии.

По данным отчета, работа над которым продолжается в закрытом режиме, в DNC установили, что попытка Харрис сбалансировать свои высказывания – поддержка Израиля наряду с призывами к перемирию и выражением сочувствия палестинцам – не нашла отклика у значимой части электората, пишет автор публикации Холли Оттербейн. Такая позиция, совпадавшая с подходом администрации бывшего президента Джо Байдена, оказалась "чисто негативным фактором" в глазах части голосующих, что в конечном итоге отразилось на ее результатах на выборах, где она уступила Дональду Трампу.

Отмечается, что члены комитета обсуждали выводы с представителями пропалестинской организации IMEU Policy Project, однако сами результаты отчета официально не публикуются и остаются конфиденциальными, поскольку в партии опасаются возможной критики внутри и за ее пределами. Демократы подтвердили факт проведения консультаций с разнообразными группами, но не предоставили подробностей.

Сама Харрис в своей книге "107 дней" отражала схожие настроения, указывая, что "восприятие поддержки Израиля Байденом" могло навредить ее кампании, подчеркнув сложный политический контекст, в котором партия пыталась лавировать между различными сегментами избирателей.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 января 2026

Команда Харрис допрашивала губернатора Шапиро, не является ли он израильским агентом
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 ноября 2025

Джордж Клуни: "Выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты было ошибкой"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 августа 2025

Трамп оставил Харрис без охраны секретной службы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 июля 2025

Камала Харрис отказалась баллотироваться в губернаторы Калифорнии