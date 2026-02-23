Axios о расследовании Демпартии США: позиция по Израилю и войне в Газе стоила Харрис голосов

Представители руководства Демократического национального комитета (DNC), анализирующие итоги президентских выборов 2024 года, пришли к выводу, что позиция бывшего вице-президента Камалы Харрис по войне в Газе и политике в отношении Израиля стала одним из факторов, снизивших ее поддержку у избирателей, пишет американский портал Axios со ссылкой на внутренний анализ партии.

По данным отчета, работа над которым продолжается в закрытом режиме, в DNC установили, что попытка Харрис сбалансировать свои высказывания – поддержка Израиля наряду с призывами к перемирию и выражением сочувствия палестинцам – не нашла отклика у значимой части электората, пишет автор публикации Холли Оттербейн. Такая позиция, совпадавшая с подходом администрации бывшего президента Джо Байдена, оказалась "чисто негативным фактором" в глазах части голосующих, что в конечном итоге отразилось на ее результатах на выборах, где она уступила Дональду Трампу.

Отмечается, что члены комитета обсуждали выводы с представителями пропалестинской организации IMEU Policy Project, однако сами результаты отчета официально не публикуются и остаются конфиденциальными, поскольку в партии опасаются возможной критики внутри и за ее пределами. Демократы подтвердили факт проведения консультаций с разнообразными группами, но не предоставили подробностей.

Сама Харрис в своей книге "107 дней" отражала схожие настроения, указывая, что "восприятие поддержки Израиля Байденом" могло навредить ее кампании, подчеркнув сложный политический контекст, в котором партия пыталась лавировать между различными сегментами избирателей.