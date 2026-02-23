x
23 февраля 2026
Экономика

HOT снова оштрафуют за проблемы с отключением абонентов

время публикации: 23 февраля 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 14:28

Управление по защите прав потребителей и честной торговле объявило о намерении наложить штраф в размере 2,48 миллиона шекелей на интернет-провайдера "HOT Net", дочернюю структуру компании многоканального телевидения HOT, в связи с несоблюдением установленных законом сроков расторжения договоров.

Согласно управлению, оно получило множество жалоб от абонентов, обращавшихся в компанию с просьбой об отключении от услуг компании, и продолжавших получать счета за услуги.

В десятках случаев срок между поданным запросом на отключение и фактическим отключением превысил год, хотя по закону компании дается три дня с момента обращения абонента на расторжение договора.

Следует отметить, что это не первый штраф, который компания заплатит за отказ отключать абонентов. В 2010 году она была оштрафована на 90 тысяч шекелей.

