Полицейская утверждает, что не получила продвижения, так как расследовала "дела Нетаниягу"

Окружной суд в Иерусалиме рассматривает апелляцию майора полиции Ринат Сабан против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Истица утверждает, что Бен-Гвир препятствует ее продвижению по службе и получению званию подполковника, так как она принимала участие в расследовании подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На данный момент Сабан занимает должность заместителя главы следственного отдела Управления ЛАХАВ-433.

Согласно опубликованной информации, Сабан прошла весь отборочный процесс, необходимый для получения повышения и нового назначения. Более того, министр национальной безопасности лично подписал ее направление на учебу в академию штаба и командования полиции. Однако после успешного завершения ею курса продвижение было заморожено из-за того, что Итамар Бен-Гвир назвал "проблематичными действиями, вскрывшимися в ходе свидетельских показаний на суде над премьер-министром".

25 января министр лично прибыл в суд, чтобы в качестве адвоката представлять себя в ходе рассмотрения апелляции.