x
25 января 2026
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 11:48
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полицейская утверждает, что не получила продвижения, так как расследовала "дела Нетаниягу"

Судебные решения
Суд
Расследование
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 25 января 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 11:21
Полицейская утверждает, что не получила продвижения, так как расследовала "дела Нетаниягу"
Yonatan Sindel/FLASH90

Окружной суд в Иерусалиме рассматривает апелляцию майора полиции Ринат Сабан против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Истица утверждает, что Бен-Гвир препятствует ее продвижению по службе и получению званию подполковника, так как она принимала участие в расследовании подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На данный момент Сабан занимает должность заместителя главы следственного отдела Управления ЛАХАВ-433.

Согласно опубликованной информации, Сабан прошла весь отборочный процесс, необходимый для получения повышения и нового назначения. Более того, министр национальной безопасности лично подписал ее направление на учебу в академию штаба и командования полиции. Однако после успешного завершения ею курса продвижение было заморожено из-за того, что Итамар Бен-Гвир назвал "проблематичными действиями, вскрывшимися в ходе свидетельских показаний на суде над премьер-министром".

25 января министр лично прибыл в суд, чтобы в качестве адвоката представлять себя в ходе рассмотрения апелляции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025

Бен-Гвир выступил против повышения в звании полицейской, участвовавшей в расследовании дел Нетаниягу