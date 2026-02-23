Американские военные покидают базу "Касрак" в Сирии, это третья эвакуация за февраль

США начали вывод войск с расположенной в сирийской провинции Аль-Хасаке военной базы "Касрак", которая по-прежнему находится под контролем курдских ополченцев из состава "Сирийских демократических сил".

По словам очевидцев, конвой из десятков грузовых автомобилей с бронетехникой и мобильными зданиями выдвинулся с базы в сторону иракской границы.

"Касрак" был основным местом базирования американских военнослужащих на территории Сирии. В последние две недели они покинули базы "Ат-Танф" в районе границы с Иорданией и Ираком, а также "Аль-Шадади" в сирийском Курдистане.

Cирийские правительственные войска установили контроль над курдскими территориями. Специальный представитель президента США Том Баррак заявил, что после формирования в Сирии дружественного правительства американский союз с курдами лишился своей основной цели – борьбы с ИГ.