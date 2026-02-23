Глава МИД Франции призвал Израиль отменить решения, призванные усилить контроль в Иудее и Самарии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал правительство Израиля отменить решения, принятые кабинетом безопасности 8 февраля и направленные на укрепление контроля Израиля над Иудеей и Самарией.

"Мы призываем пересмотреть опасные решения, принятые в последние недели по Западному берегу Иордана и предусматривающие расширение их контроля на зоны, которые Норвежскими соглашениями определены как находящиеся исключительно под властью Палестинской администрации", – сказал он.

Политик также призвал остановить проект строительства в районе Е-1 – зоне площадью в 12 квадратных километров между Иерусалимом и Маале-Адумим. Тендер на застройку, которая лишит Палестинскую автономию непрерывности, был объявлен 7 февраля. Предусматривается возведение 3401 единицы жилья.

Отметим, что решение, принятое кабинетом 8 февраля, передает полномочия по обеспечению контроля и соблюдения закона в зонах "А" и "B" Гражданской администрации – впервые со времен соглашений Осло палестинская администрация лишается переданных ей полномочий.

Гражданская администрация получила также контроль над водными ресурсами и над вопросами наследия – то есть, над всем, что касается раскопок, памятников, исторических реликвий и святынь. Был изменен порядок регистрации земель, что позволяет евреям приобретать участки в Иудее и Самарии.