В России пропал демограф Алексей Ракша, объявленный "иностранным агентом"

Как пишет "Новая Газета", в России перестал выходить на связь демограф Алексей Ракша. Последняя публикация в его телеграм-канале была сделана 6 января, после чего он перестал давать комментарии СМИ и отвечать на сообщения. Соседи говорят, что не знают, где он.

"Похоже, там нехорошо все: есть вероятность, что его задержали по делу Нижегородского демографического центра, но выяснить ничего толком не получается", – написала политолог Елена Шульман, которая одной из первых обратила внимание на исчезновение ученого.

Новосибирский экс-депутат Светлана Каверзина также полагает, что демограф может быть задержан. Она также заявила, что ему, возможно, необходим адвокат и попросила подписчиков найти его контакты, чтобы уточнить этот вопрос. Не увенчались успехом и попытки журналистов связаться с Ракшой.

20 февраля в Нижнем Новгороде был арестован Евгений Журавлев, директор АНО "Института демографического развития", с которым сотрудничал Ракша. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Как утверждает следствие, он приказал подчиненным начислить себе 350 тысяч рублей заработанной платы.

Ракша был объявлен "иностранным агентом" в мае 2025 года. В ноябре он дал интервью журналисту Юрию Дудю, сообщив, что готовится к эмиграции из России.