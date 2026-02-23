x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 12:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 12:55
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России пропал демограф Алексей Ракша, объявленный "иностранным агентом"

Россия
Оппозиция
время публикации: 23 февраля 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 13:01
Алексей Ракша
Фото из соцсетей

Как пишет "Новая Газета", в России перестал выходить на связь демограф Алексей Ракша. Последняя публикация в его телеграм-канале была сделана 6 января, после чего он перестал давать комментарии СМИ и отвечать на сообщения. Соседи говорят, что не знают, где он.

"Похоже, там нехорошо все: есть вероятность, что его задержали по делу Нижегородского демографического центра, но выяснить ничего толком не получается", – написала политолог Елена Шульман, которая одной из первых обратила внимание на исчезновение ученого.

Новосибирский экс-депутат Светлана Каверзина также полагает, что демограф может быть задержан. Она также заявила, что ему, возможно, необходим адвокат и попросила подписчиков найти его контакты, чтобы уточнить этот вопрос. Не увенчались успехом и попытки журналистов связаться с Ракшой.

20 февраля в Нижнем Новгороде был арестован Евгений Журавлев, директор АНО "Института демографического развития", с которым сотрудничал Ракша. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Как утверждает следствие, он приказал подчиненным начислить себе 350 тысяч рублей заработанной платы.

Ракша был объявлен "иностранным агентом" в мае 2025 года. В ноябре он дал интервью журналисту Юрию Дудю, сообщив, что готовится к эмиграции из России.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 мая 2025

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 апреля 2021

The New York Times. "Никому нельзя доверять": скрытые данные о потерях от COVID в России – это секрет, известный всем