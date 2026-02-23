В Ашдоде построят серверную ферму за 6 млрд долларов

Компания по управлению серверными фермами Serverfarm, принадлежащая канадской страховой компании Manulife и семье Папучадо, построит совместно с Израильским инфраструктурным фондом крупную серверную ферму в северной промышленной зоне Ашдода.

Как сообщает "Глобс", заказчиком выступает энергетическая компания "Далия Энергия", владеющая ашдодской электростанцией "Эшколь" и строящая рядом новую электростанцию "Эшколь Авшал" мощностью 850 мегаватт.

В строительство фермы будет вложено 1,5 миллиарда долларов, а в ее оборудование еще 4,5 миллиарда долларов. Совокупное потребление электроэнергии фермой будет достигать 200 мегаватт, что делает ее одной из крупнейших запланированных на текущий момент в Израиле.