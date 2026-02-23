x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 14:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 14:28
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Программу финансовой грамотности в израильских школах введут вместо уроков географии

Финансы
Школьное образование
время публикации: 23 февраля 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 14:31
Программу финансовой грамотности в израильских школах введут вместо уроков географии
AP Photo/Esteban Felix

Министерство просвещения представило в понедельник, 23 февраля, программу обязательного обучения финансовой грамотности, которая начнёт реализовываться уже в следующем учебном году.

На первом этапе предмет будет введён в 9-х классах. Поскольку дополнительных учебных часов для нового предмета не предусмотрено, он будет преподаваться за счет уроков географии.

В дальнейшем планируется расширить преподавание финансовой грамотности и на 10-е классы, однако вместо какого предмета оно будет осуществляться, еще не определено.

Профсоюз учителей уже заявил, что намерен заблокировать эту инициативу, поскольку она с ним не согласовывалась, и поскольку она требует переподготовки учителей.

Следует отметить, что готовить учителей финансовой грамотности министерство планирует в первую очередь из числа учителей географии.

Программа, разработанная совместно с Банком Израиля и Управлением рынка капитала, призвана познакомить учеников с такими понятиями, как процентная ставка, сложные проценты, фондовый рынок, облигации, комиссии, акции, банковские выписки, инфляция, доходность, управленческие сборы и бюджетирование.

Помимо этого, школьникам будут преподавать трудовое право, научат читать зарплатные листы, познакомят с условиями найма несовершеннолетних.

Отдельный блок посвящен потребительскому поведению и принятию финансовых решений.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 17 ноября 2025

Начала работу бесплатная Школа финансовой грамотности для пожилых людей от фонда "Яд Ицхак"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 октября 2025

Йоав Киш объявил о включении финансовой грамотности в обязательную школьную программу