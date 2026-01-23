x
23 января 2026
23 января 2026
23 января 2026
последняя новость: 00:46
23 января 2026
Израиль

ДТП на 65-м шоссе возле Афулы: погиб мужчина, женщина в критическом состоянии

время публикации: 23 января 2026 г., 00:25 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 00:40
На шоссе 65 неподалеку от перекрестка А-Саргель произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. Мужчина в возрасте около 30 лет получил критические множественные травмы. К моменту приезда медиков он не дышал, и попытки реанимации оказались безуспешными.

Женщина в возрасте около 40 лет находится в крайне тяжелом состоянии, ее эвакуируют в больницу, не прекращая реанимационных мероприятий.

Мужчина в возрасте около 25 лет находится в тяжелом и стабильном состоянии, он получил травму головы и находится в сознании. Мужчина в возрасте 54 лет получил травмы ног, он находится в состоянии средней степени тяжести, еще один человек травмирован легко. Всех пострадавших эвакуируют в медицинский центр "А-Эмек".

