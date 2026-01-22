Эмили Дамари и ее девушка Даниэль Амит сообщили о своей помолвке
время публикации: 22 января 2026 г., 23:51 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 23:56
Эмили Дамари, пережившая плен террористов, и ее девушка Даниэль Амит сообщили о своей помолвке. Дамари сделала предложение своей избраннице на вечеринке по случаю годовщины ее освобождения из плена ХАМАСа. Даниэль ответила согласием.
В период пребывания Эмили в плену террористов было категорически запрещено упоминать о ее принадлежности к ЛГБТ-сообществу: это могло существенно снизить шансы на возвращение Дамари живой. Запрещено было и сообщать о том, что в момент похищения Эмили Дамари служила в пограничной полиции МАГАВ.
