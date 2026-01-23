x
23 января 2026
|
последняя новость: 00:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2026
|
23 января 2026
|
последняя новость: 00:46
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Три машины столкнулись на 4-м шоссе возле Холот: пострадали семь человек

Мада
ДТП
время публикации: 23 января 2026 г., 00:46 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 00:51
Три машины столкнулись на 4-м шоссе возле Холот: пострадали семь человек
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей на 4-м шоссе возле развязки Холот. Медики оказали неотложную помощь семерым пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницы "Вольфсон" и "Каплан".

Мужчина в возрасте 25 лет получил множественные травмы, он в тяжелом состоянии. Еще двое молодых мужчин в состоянии средней степени тяжести, и четверо травмированы легко.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook