Три машины столкнулись на 4-м шоссе возле Холот: пострадали семь человек

В диспетчерскую "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей на 4-м шоссе возле развязки Холот. Медики оказали неотложную помощь семерым пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницы "Вольфсон" и "Каплан".

Мужчина в возрасте 25 лет получил множественные травмы, он в тяжелом состоянии. Еще двое молодых мужчин в состоянии средней степени тяжести, и четверо травмированы легко.