Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1476-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 марта 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1476-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1274990 (+950) чел

самолеты – 435 (+0)

вертолеты – 349 (+0)

танки – 11758 (+13)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24174 (+7)

артиллерийские системы – 38202 (+73)

системы ПВО – 1328 (+2)

реактивные системы залпового огня – 1679 (+4)

крылатые ракеты – 4403 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 82510 (+221)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 168809 (+2169)

катера/корабли – 31 (+1)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4087 (+4)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 201100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).