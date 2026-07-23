Полиция расследует убийство иностранного рабочего из Индии, его тело найдено в Иерусалиме

Полиция расследует обстоятельства предполагаемого убийства 40-летнего гражданина Индии, работавшего в Израиле. Его тело ранее в четверг было обнаружено в квартире в иерусалимском районе Катамон.

По предварительным данным, речь идет о криминальном инциденте. Вскоре после обнаружения тела полицейские задержали 31-летнего жителя Эйлата, подозреваемого в причастности к убийству. Он доставлен на допрос, по итогам которого будет приниматься решение о продлении его содержания под стражей.

Погибший работал в Израиле помощником по уходу за пожилыми людьми. Сообщается, что причиной его смерти стали ножевые ранения. Мотив убийства устанавливается.