x
23 июля 2026
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июля 2026
|
23 июля 2026
|
последняя новость: 22:47
23 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На КПП "Минарот" задержан вооруженный ножом житель Хеврона

Иудея и Самария
время публикации: 23 июля 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 22:37
На КПП "Минарот" задержан вооруженный ножом житель Хеврона
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ Иерусалимского округа и военнослужащие, несущие службу на КПП, задержали на КПП "Минарот" в окрестностях Иерусалима жителя Хеврона, у которого был обнаружен нож.

Согласно сообщению полиции, подозреваемый прибыл на КПП на мотоцикле и вел себя подозрительно. После того как ему было приказано остановиться для проверки, он отказался выполнять требования сотрудников сил безопасности.

Во время задержания при обыске у подозреваемого был обнаружен нож. Он задержан и передан для дальнейшего расследования.

В результате инцидента никто из сотрудников сил безопасности не пострадал.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2026

1021-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии