На КПП "Минарот" задержан вооруженный ножом житель Хеврона

Бойцы пограничной полиции МАГАВ Иерусалимского округа и военнослужащие, несущие службу на КПП, задержали на КПП "Минарот" в окрестностях Иерусалима жителя Хеврона, у которого был обнаружен нож.

Согласно сообщению полиции, подозреваемый прибыл на КПП на мотоцикле и вел себя подозрительно. После того как ему было приказано остановиться для проверки, он отказался выполнять требования сотрудников сил безопасности.

Во время задержания при обыске у подозреваемого был обнаружен нож. Он задержан и передан для дальнейшего расследования.

В результате инцидента никто из сотрудников сил безопасности не пострадал.