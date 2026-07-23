На КПП "Минарот" задержан вооруженный ножом житель Хеврона
время публикации: 23 июля 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 22:37
Бойцы пограничной полиции МАГАВ Иерусалимского округа и военнослужащие, несущие службу на КПП, задержали на КПП "Минарот" в окрестностях Иерусалима жителя Хеврона, у которого был обнаружен нож.
Согласно сообщению полиции, подозреваемый прибыл на КПП на мотоцикле и вел себя подозрительно. После того как ему было приказано остановиться для проверки, он отказался выполнять требования сотрудников сил безопасности.
Во время задержания при обыске у подозреваемого был обнаружен нож. Он задержан и передан для дальнейшего расследования.
В результате инцидента никто из сотрудников сил безопасности не пострадал.