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Израиль

Житель Иерусалима подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Полиция
Расследование
Сексуальное насилие
время публикации: 23 июля 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 12:58
Житель Иерусалима подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалимского округа проводит расследование по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и публикует данные подозреваемого для поиска других жертв.

Расследование проводится в отношении жителя Иерусалима Элиэзера Мешуламсона (62 года), арестованного 10 тюля по подозрению в совершении сексуальных преступлений и непристойных действий в отношении несовершеннолетних.

Срок содержания подозреваемого под стражей неоднократно продлевался судом, и недавно он был снова продлен до 26 июля для продолжения расследования и поиска других жертв.

В ходе расследования следователи выявили предполагаемую схему действий подозреваемого: он завоевывал доверие несовершеннолетних, брал их с собой в поездки и использовал их близость для совершения сексуальных преступлений против них. Ряд жертв выявлен, но следствие полагает, что есть и другие.

Полиция призывает всех, кто стал жертвой действий подозреваемого, или всех, кто располагает информацией, имеющей отношение к расследованию, обратиться в полицейский участок Лев а-Бира или в ближайший к месту жительства полицейский участок для подачи заявления. Можно связаться по горячей линии полиции Израиля 100 или со следственным отделом по телефону 02-5391550.

Израиль
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