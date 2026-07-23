СМИ: в Подмосковье разбился самолет Су-57

Как сообщает "Медуза", в районе подмосковного Звенигорода потерпел крушение российский военный самолет Су-57. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Как сообщил "Коммерсанту" информированный источник, крушение произошло во время тренировочного полета, воздушное судно не несло на себе вооружения. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Его прототип совершил первый полет в 2010 году. Серийное производство было начато в 2019 году, а в 2020 году он поступил на вооружение ВКС РФ. Произведено 54 таких самолета.