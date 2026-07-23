Кража личности и миллионные долги: как на израильтян за рубежом "вешают" чужие ссуды

Значительное количество граждан Израиля по тем или иным причинам живут за рубежом – учеба, работа, бизнес, семейные отношения, причин может быть множество. Связи с Израилем они не теряют, у них здесь остаются близкие, друзья, нередко какая-либо собственность, например, жилье. И порой, вернувшись в очередной раз на отдых или по делам, человек внезапно обнаруживает, что на его имя набраны кредиты, его давно выкупленная квартира заложена, а иногда и против него уже возбуждены судебные меры за невыполнение обязательств по долгам – к которым этот человек никакого отношения не имеет.

Так случилось с нашими героями, братом и сестрой, которые много лет живут в Германии и регулярно возвращаются в Израиль "погостить", статуса жителей Израиля у них нет. Вернувшись в очередной раз, они обнаружили, что на их имя кто-то открыл счет в банке, заложил их квартиру, взяв под нее кредит в системе внебанковского кредитования на два миллиона шекелей, на их имя открыта программа страхования жизни, на их имя оформлена ипотечная ссуда, и они внесены в реестр как взявшие "машканту" – и это еще не полный перечень. Получается абсурдная ситуация – люди живут и работают в Европе и не имеют статуса резидентов Израиля, а их "двойники" живут и процветают в Израиле за их счет.

Началось все с квартирной кражи. В 2025 году один из наших героев, приехав в Израиль, обнаружил, что дверь их квартиры взломана, и часть имущества пропала. Он подал заявление в полицию, но расследование затихло: точную дату взлома и кражи никто не знает, ведь квартира стоит пустой. Вероятно, взлом и квартирная кража были совершены в период с конца 2024 года до начала 2025 года. В числе украденных вещей оказались удостоверения личности обоих нерезидентов. О краже документов было также заявлено в полицию.

Это не помогло. Преступники изготовили на имя ничего не подозревающих живущих за рубежом израильтян поддельные водительские права (у самих владельцев удостоверений личности водительских прав никогда не было), и предъявив уже два удостоверяющих личность документа (все – поддельные), в дальнейшем оформляли, что им хотелось.

Был открыт счет в банке "Леуми", заказаны чековые книжки и кредитные карты. Именно на этот счет поступила ссуда на два миллиона шекелей, взятая в компании внебанковского кредитования под залог квартиры истинных обладателей удостоверений личности. И в течение нескольких месяцев мошенники выводили полученные два миллиона с этого счета – переводами, чеками, снимая наличные, с этого же счета сходили платежи по кредитным картам.

Украденным удостоверениям личности тоже нашлось применение: преступники заменили фотографии, и спокойно жили под чужими именами, обманывая людей, фирмы и финансовые организации. Возможно, работали в Израиле, лечились, пользовались социальными правами. Возможно, совершали еще какие-то преступления, помимо кражи личности и получения миллионных кредитов под залог чужой квартиры. Хочется надеяться, что полиция знает об их похождениях подробнее. Наши герои об этом не знают, и "цифровые следы" двойников открываются им постепенно.

К примеру, двойник живущей в Германии израильтянки перестала оплачивать взносы по страховке – страховая компания нашла "оригинал" и предъявила счет. По всей видимости, оформление страхования жизни обоих владельцев квартиры было одним из условий получения ссуды под залог недвижимости. В документах страховой компании указаны идентичные сведения о профессии и работе обоих застрахованных (офисный работник), указаны номера телефонов: только базовая, вымышленная информация, которую никто явно не проверял.

Полиция расследует дело о "краже личности", и случай брата и сестры из Германии – один из многих. Параллельно с уголовным расследованием, пострадавшие подали гражданский иск в суд против банков, страховых компаний и фирмы внебанковского кредитования, которые оказывали преступникам услуги и давали им деньги, не проверив самого основного: те ли они, за кого себя выдают.

Прежде всего, наши герои пытаются выяснить: как с помощью украденного документа самозванцы смогли заложить квартиру ее настоящих владельцев – в то время как МВД точно знает, что они не находятся в Израиле? Как им выдали два миллиона шекелей, не проверив, не фиктивны ли документы?

Почему жертвы преступления, честно выполнившие свою часть договора с государством и заявившие о краже документов в полицию, оказались совершенно не защищены от злонамеренного использования своих личных данных, своих документов, своего имущества и своего доброго имени?

Наши герои добиваются отмены записи в реестре ипотечных ссуд – за "машканту", которую они не получали. Они добиваются того, чтобы компания внебанковского кредитования, выдавшая деньги укравшим их личности мошенникам, оставила их в покое. Они добиваются того, чтобы банки, страховая компания, Земельное управление, позволившие неизвестно кому на основании поддельных документов украсть их имущество, исправили свои коллективные ошибки и сами разбирались с виновниками, не вешая чужие долги на непричастных.

"Абсурд ситуации в том, что живущий за границей израильтянин, "тошав хуц", не может получить удостоверение личности нового образца, если он не вернулся и не прожил достаточно времени в Израиле, – отмечает адвокат Михаэль Бен-Цви, представляющий интересы пострадавших в гражданском суде. – Их удостоверения личности просрочены, по ним невозможно войти в личный кабинет на сайте гражданских услуг Gov.il. Более того, израильских мобильных телефонов для получения кода доступа в систему у нерезидентов тоже нет. И зарегистрироваться в системе без израильской кредитной карты нельзя. У "тошавей хуц" далеко не всегда есть всё это. Поэтому они просто не могут проверить, не появились ли у них какие-то долги, не произошла ли кража личности, не ведутся ли какие-то судебные процессы. Если бы государство дало банкам возможность – и распоряжение – проверять, действительно ли человек находится в Израиле, действительно ли обратившийся за кредитом тот, за кого себя выдает, это бы решило много проблем".

Адвокат убежден, что его клиенты – не единственные пострадавшие от такой схемы. Слишком масштабная проделана "работа", слишком много организаций попались на удочку мошенников. Наша редакция предлагает всем, кто стал жертвой подобных афер, рассказать об этом – обратитесь к нам по электронной почте [email protected].

"Кража личности" – комментарий полиции Израиля

Мы попросили прокомментировать мошенническую схему "кражи личности" старшего следователя отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Израиля Ямит Вайсман.

"Мошенничество с использованием чужой личности для получения выгоды – к сожалению, довольно распространенное явление, хорошо известное полиции, – рассказала старший следователь Вайсман. – У нас уже были подобные дела. Например, был случай с человеком, постоянно проживающим за границей: злоумышленники подделали его удостоверение личности, оформили на его имя кредиты, приобрели автомобили и причинили ему очень серьезный ущерб. Настолько серьезный, что в отношении него даже был вынесен запрет на выезд из страны, и он сам не мог приехать в Израиль".

По словам Ямит Вайсман, не существует какой-то единой схемы "кражи личности", преступники действуют каждый раз по-разному. В случае наших героев злоумышленники проникли в квартиру, похитили удостоверения личности, изготовили их подделки, а затем совершили различные незаконные действия от имени владельцев документов, причинив им значительный ущерб.

"Такие дела рассматриваются очень серьезно, – подчеркнула старший следователь Вайсман. – Полиция относится к преступлениям, связанным с подделкой документов и выдачей себя за другое лицо, с максимальной серьезностью. Всегда проводятся необходимые следственные действия для установления личности преступников. Я не буду рассказывать, какими именно методами мы их устанавливаем, но существует несколько способов выйти на подозреваемых. Особенно если они совершают подобные преступления неоднократно и в течение длительного времени – тогда установить их становится значительно проще".

Ямит Вайсман рассказала о важных мерах предосторожности, соблюдая которые, можно защитить себя и минимизировать риски стать жертвами мошенников. "Прежде всего, храните свои личные документы в таком месте, где никто не сможет их найти, – подчеркнула она. – Если дома лежат удостоверения личности, паспорта, банковские документы, пароли или любые другие важные бумаги, они должны храниться в сейфе или в другом надежном месте, куда никто не сможет получить доступ. Это очень важно".

Еще один опасный момент – доступ к личной информации, и речь не только о таких данных, как номера удостоверений личности, банковского счета, кредитной карты и так далее. Любая информация о вашей жизни, о вашем пребывании и о ваших привычках могут помочь мошенникам. "Сегодня вся наша жизнь открыта, очень многое находится в социальных сетях. Мы очень любим делиться с друзьями подробностями своей повседневной жизни, – отметила Ямит Вайсман. – Из-за этого злоумышленникам становится гораздо легче украсть нашу личность. Сегодня с помощью технологий искусственного интеллекта можно подделывать личность человека, создавать фальшивые аккаунты в социальных сетях, использовать наши фотографии, фотографии наших детей и выдавать себя за нас. Поэтому необходимо внимательно относиться к настройкам социальных сетей. Следует проверять, кто входит в число ваших друзей, кому вы предоставляете доступ к своей информации. Желательно, чтобы доступ всегда находился под вашим контролем, чтобы страница не была открыта для всех подряд и любой человек не мог видеть все, что вы публикуете. Лучше сделать аккаунт закрытым и добавлять только тех людей, которых вы действительно знаете и в личности которых уверены. Не стоит принимать в друзья незнакомых людей, потому что мы никогда не можем знать, кто скрывается за профилем. Через социальные сети также могут украсть личность человека и нанести ущерб ему самому и его близким".

Она упомянула также мошенническую схему обманного получения доступа к электронным устройства, о которой мы в Newsru.co.il неоднократно писали: сообщения SMS от имени легитимных учреждений, которые мошенники рассылают для получения ваших личных данных и установки вредоносных программ на ваш телефон и компьютер. "Получая подозрительные сообщения со ссылками помните, что эти ссылки могут быть поддельными, – подчеркнула Ямит Вайсман. – Это может выглядеть как сообщения о проезде по платному шоссе №6 или "Туннелей Кармель", от "Битуах Леуми" или любой другой государственной организации. Вам пишут, что у вас якобы есть задолженность, и ссылка и сам сайт могут выглядеть практически так же, как настоящий сайт соответствующей организации. Иногда отличается всего одна буква или один символ, и человек этого просто не замечает. Будучи добросовестными гражданами, мы хотим сразу оплатить долг и не замечаем, что сами вводим свои персональные данные. А дальше возможности мошенников практически безграничны".

По словам старшего следователя Вайсман, иногда вас могут попросить прикрепить фотографию удостоверения личности: "Никогда не не прикрепляйте удостоверение личности по ссылке, полученной в сообщении, – подчеркнула следователь. – Если вы действительно хотите проверить, существует ли такой долг, зайдите на сайт самостоятельно, без использования ссылки из сообщения, или позвоните в соответствующую организацию. Но не передавайте свои документы и личные данные через подобные ссылки".

Нельзя забывать и об опасности телефонного мошенничества: никогда не сообщайте личные данные незнакомым людям, которые звонят вам и представляются сотрудниками полиции, банка, Института национального страхования или любой другой организации. "Они могут оказывать давление, создавать ощущение срочности и вводить человека в заблуждение, чтобы получить как можно больше информации, – подчеркнула следователь. – Но важно помнить: ни банк, ни полиция никогда не будут звонить гражданину и просить сообщить данные банковского счета, реквизиты карты, удостоверение личности или другую конфиденциальную информацию. У этих организаций уже есть необходимые сведения, поэтому им нет необходимости требовать их по телефону. Иногда мошенники говорят, что проводится секретное расследование и вы обязаны сотрудничать с полицией. Они убеждают человека, что ради сохранности его имущества необходимо срочно перевести деньги, драгоценности или другие ценности на "безопасный счет". Такого не бывает. Если вы хотите что-то уточнить в банке, позвоните туда самостоятельно или зайдите на официальный сайт. Не пользуйтесь ссылками, которые вам присылают. Заходите только на официальные сайты и только по собственной инициативе".

Возвращаясь к случаю "кражи личности", от которой пострадали наши герои, Ямит Вайсман дала несколько рекомендаций для людей, являющихся владельцами той или иной недвижимости. "Если у вас есть недвижимость, время от времени заходите на государственные сайты и проверяйте, не зарегистрирована ли, не дай Бог, в ТАБУ запись о каком-либо обременении или предупреждающая запись о передаче доверенности в пользу другого лица, – подчеркнула следователь. – Очень часто подобные случаи происходят с людьми, которые живут за границей, но владеют недвижимостью в Израиле. Я хотела бы обратиться к этим людям отдельно. Информация об их недвижимости может попасть к мошенникам разными путями. Они пользуются тем, что владельцы находятся за пределами страны. Например, если речь идет о земельном участке без застройки, преступники могут изготовить поддельную доверенность якобы от имени владельца участка, который живет за границей. По этой доверенности они назначают какого-то человека представителем владельца, и этот человек начинает продавать участок от его имени. В таких схемах нередко оказываются задействованы и адвокаты. Поэтому, если у вас есть недвижимость, регулярно проверяйте записи в ТАБУ и убеждайтесь, что никаких новых предупреждающих записей или других изменений не появилось. Если вы живете за границей, желательно, чтобы в Израиле был человек, которому вы доверяете и который сможет присматривать за вашим имуществом".

"Могу сказать совершенно точно: сегодня практически никто не защищен от мошенников, – завершила старший следователь отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Израиля Ямит Вайсман. – Любой человек может оказаться в подобной ситуации. Поэтому нужно постоянно быть начеку. Если что-то вызывает хоть малейшие сомнения, значит, нужно остановиться и все тщательно проверить. Лучше перепроверить информацию много раз, чем потом стать жертвой мошенничества".