Пожары на западе Франции: 12000 эвакуированных

Более 12000 человек были эвакуированы из расположенной в окрестностях Бордо туристической зоны Ла Порж из-за масштабного лесного пожара, вспыхнувшего здесь 21 июля. 10000 эвакуированных – туристы.

Пламя охватило территорию 2000 гектаров. Высота его языков достигает десяти метров. Борьбу с возгоранием ведут сотни пожарных. Предположительно, пожар начался после того, как загорелась машина для сбора хвороста и валежника.

Мощные пожары бушуют также на итальянском острове Сардиния и в центральной Испании. Сообщается о гибели по меньшей мере трех пожарных. Температура воздуха в этих районах превышает 40 градусов Цельсия. В Европе это уже третья волна экстремальной жары с начала лета.