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Мир

Пожары на западе Франции: 12000 эвакуированных

Франция
Пожары
время публикации: 23 июля 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 13:05
Пожары на западе Франции: 12000 эвакуированных
AP Photo/Emma Da Silva

Более 12000 человек были эвакуированы из расположенной в окрестностях Бордо туристической зоны Ла Порж из-за масштабного лесного пожара, вспыхнувшего здесь 21 июля. 10000 эвакуированных – туристы.

Пламя охватило территорию 2000 гектаров. Высота его языков достигает десяти метров. Борьбу с возгоранием ведут сотни пожарных. Предположительно, пожар начался после того, как загорелась машина для сбора хвороста и валежника.

Мощные пожары бушуют также на итальянском острове Сардиния и в центральной Испании. Сообщается о гибели по меньшей мере трех пожарных. Температура воздуха в этих районах превышает 40 градусов Цельсия. В Европе это уже третья волна экстремальной жары с начала лета.

Мир
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