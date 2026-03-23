23 марта 2026
|
последняя новость: 11:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бойцы бригады "Хашмонаим" впервые принимают участие в рейдах на территории Ливана

Ливан
Призыв ультраортодоксов
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 10:57
Бойцы ультрарелигиозного подразделения "Хашмонаим" под командованием соединения "Барам" (300) в последние недели действуют на юге Ливана и проводят точечные рейды в нескольких районах южного Ливана.

Бойцы, которые участвовали в оперативных действиях в Сирии, в дивизии Иудеи и Самарии, в секторе Газы, а теперь впервые действуют в Ливане, вчера, в воскресенье, начали первый цикл бригадного офицерского курса, который пройдет на учебной базе бригады "Хашмонаим".

По словам командира бригады "Хашмонаим" полковника Ш., речь идет о еще одной вехе для бригады, которая продолжает служить на переднем крае боевых действий, сохраняя при этом ультраортодоксальный образ жизни своих бойцов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки