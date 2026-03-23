Бойцы бригады "Хашмонаим" впервые принимают участие в рейдах на территории Ливана

Бойцы ультрарелигиозного подразделения "Хашмонаим" под командованием соединения "Барам" (300) в последние недели действуют на юге Ливана и проводят точечные рейды в нескольких районах южного Ливана.

Бойцы, которые участвовали в оперативных действиях в Сирии, в дивизии Иудеи и Самарии, в секторе Газы, а теперь впервые действуют в Ливане, вчера, в воскресенье, начали первый цикл бригадного офицерского курса, который пройдет на учебной базе бригады "Хашмонаим".

По словам командира бригады "Хашмонаим" полковника Ш., речь идет о еще одной вехе для бригады, которая продолжает служить на переднем крае боевых действий, сохраняя при этом ультраортодоксальный образ жизни своих бойцов.