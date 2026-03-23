Проект бюджета утвержден ко второму и третьему чтениям

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям проект государственного бюджета на 2026 год.

Как сообщает "Кан", коалиция намерена вынести его на голосование на пленарном заседании, в воскресенье, 29 марта. Накануне "Маарив" сообщал, что в коалиции взвешивают возможность начать рассмотрение на пленарном заседании в четверг, 26 марта. Государственный бюджет должен быть утвержден не похд

Бюджет государства составляет 699 миллиардов шекелей. Оборонный бюджет вырос на 30 миллиардов шекелей и составляет 142 миллиарда. Бюджет министерства просвещения составляет примерно 97 миллиардов шекелелй.