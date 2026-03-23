В Кирьят-Шмоне ракета, запущенная из Ливана, попала в рейсовый автобус

После ракетного обстрела из Ливана из Кирьят-Шмоны в спасательные службы поступили сообщения о падении ракет или обломков в четырех местах.

Одной из ракет поврежден рейсовый автобус компании "Эгед". Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что 50-летний мужчина получил ранение осколками, которые попали ему в лицо. Состояние раненого от среднего до тяжелого. Еще один человек (мужчина примерно 80 лет) доставлен в больницу с легким ранением.

На месте еще одного падения обломком была легко ранена женщина.

Это был пятый ракетный обстрел Кирьят-Шмоны за последний час.