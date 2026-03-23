Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кирьят-Шмоне ракета, запущенная из Ливана, попала в рейсовый автобус

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 15:17
Пресс-служба полиции Израиля
Пресс-служба МАДА

После ракетного обстрела из Ливана из Кирьят-Шмоны в спасательные службы поступили сообщения о падении ракет или обломков в четырех местах.

Одной из ракет поврежден рейсовый автобус компании "Эгед". Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что 50-летний мужчина получил ранение осколками, которые попали ему в лицо. Состояние раненого от среднего до тяжелого. Еще один человек (мужчина примерно 80 лет) доставлен в больницу с легким ранением.

На месте еще одного падения обломком была легко ранена женщина.

Это был пятый ракетный обстрел Кирьят-Шмоны за последний час.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

Ракетные обстрелы из Ливана не прекращаются: тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

899-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии