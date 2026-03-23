ЦАХАЛ объявил о скором ударе по еще одному мосту через реку Литани

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала очередное предупреждение для жителей южного Ливана.

В соответствии с этим сообщением ЦАХАЛ нанесут удар по мосту Ад-Далафа, чтобы предотвратить переброску террористов "Хизбаллы" на юг под прикрытием гражданского населения.

"Ради вашей безопасности вы должны продолжать перемещаться в район к северу от реки Захрани и воздерживаться от любого движения на юг, которое может поставить вашу жизнь под угрозу", – сказано в этом предупреждении.