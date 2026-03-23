x
23 марта 2026
последняя новость: 15:54
Израиль

ЦАХАЛ объявил о скором ударе по еще одному мосту через реку Литани

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 марта 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 14:48
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала очередное предупреждение для жителей южного Ливана.

В соответствии с этим сообщением ЦАХАЛ нанесут удар по мосту Ад-Далафа, чтобы предотвратить переброску террористов "Хизбаллы" на юг под прикрытием гражданского населения.

"Ради вашей безопасности вы должны продолжать перемещаться в район к северу от реки Захрани и воздерживаться от любого движения на юг, которое может поставить вашу жизнь под угрозу", – сказано в этом предупреждении.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2026

Президент Ливана: израильские удары по мостам – подготовка к вторжению
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

ЦАХАЛ уничтожил мост через реку Литани и 15 командных пунктов "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

ЦАХАЛ анонсировал удар по мосту Касмия на Прибрежном шоссе в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Кац: "Отдано распоряжение уничтожить все мосты над Литани"