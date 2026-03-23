Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 марта, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Временами дожди на севере, на побережье Средиземного моря и в горных районах. Облачно.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 8-20, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-20, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-19, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник-пятницу – прохладно, дожди, временами с грозами. В субботу-воскресенье ожидается повышение температуры, местами дожди.