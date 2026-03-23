Сигналы тревоги в Димоне и округе. Ракетный обстрел из Ирана

Система раннего предупреждения активирована в Димоне и окрестностях в связи с запуском ракет из Ирана.

Жители Иерусалима и окрестностей, района, в котором не было предупреждений об обстреле, сообщают о том, что слышали несколько взрывов.

Взрывы слышали также жители Димоны.

Две ракеты были успешно перехвачены системами ПВО.

По данным на 21:34, в спасательные службы не поступало сообщений о раненых или разрушениях.