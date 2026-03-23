23 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Сигналы тревоги в Димоне и округе. Ракетный обстрел из Ирана

время публикации: 23 марта 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 21:49
Yonatan Sindel/Flash90

Система раннего предупреждения активирована в Димоне и окрестностях в связи с запуском ракет из Ирана.

Жители Иерусалима и окрестностей, района, в котором не было предупреждений об обстреле, сообщают о том, что слышали несколько взрывов.

Взрывы слышали также жители Димоны.

Две ракеты были успешно перехвачены системами ПВО.

По данным на 21:34, в спасательные службы не поступало сообщений о раненых или разрушениях.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки