Что Иран еще может сделать Израилю – и почему ответ может стать для Тегерана катастрофой

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

В новом выпуске военный аналитик Давид Шарп рассказывает о самых, пожалуй, беспокоящих израильтян перспективах дальнейшего поведения иранского режима.

На момент записи видео 48-часовой ультиматум Дональда Трампа Ирану подходит к концу, и дальнейшее развитие событий остается открытым. На этом фоне Дэвид Шарп предлагает посмотреть не на громкие угрозы Тегерана, а на его реальные возможности – прежде всего в израильском контексте.

По оценке Шарпа, Иран уже пытался бить практически по всем типам целей: по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям, объектам ВПК и жилым кварталам. Однако совместные действия Израиля и США заметно сократили его возможности, и речи о системном резком наращивании ударов сейчас не идет.

В видео разбирается, способен ли Тегеран усилить атаки за счет крылатых ракет, дронов, "Хизбаллы", хуситов и проиранских милиций, а также насколько уязвимы израильские энергетические и промышленные объекты. Отдельно анализируется и другой сценарий: что смогут очень быстро сделать Израиль и США с критической инфраструктурой самого Ирана, если режим решится пойти ва-банк.

Главный вывод автора: ущерб Израилю возможен, но парализовать страну Ирану, по всей видимости, не под силу. Зато для самого Тегерана дальнейшая эскалация может обернуться потерей ключевых экономических ресурсов. Полный разбор – в новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

