Комментарий: разгром "Хизбаллы" возможен только при масштабном наступлении в Южном Ливане

Через неделю после начала войны с "Хизбаллой" можно говорить о первых выводах и тенденциях. Несмотря на то, что главный фронт сейчас связан с противостоянием с Ираном, события на ливанском направлении остаются ключевыми для безопасности Израиля.

Военно-политическое руководство заявляет о намерении добиться разоружения "Хизбаллы". Но что это означает на практике? Военный обозреватель Давид Шарп объясняет: даже серьезное поражение группировки в Южном Ливане не означает ее полного уничтожения.

Однако именно разгром инфраструктуры организации в этом регионе может радикально изменить баланс сил внутри Ливана. Ведь если Израиль ослабит "Хизбаллу", к борьбе за разоружение группировки и возвращение контроля над Ливаном в руки правительства и государства сможет с гораздо большей охотой и большими шансами на успех перейти и ливанская армия.

Главный вопрос – готов ли Израиль к масштабной наземной операции вплоть до реки Литани, что неминуемо приведет к потерям, к гибели солдат, от которой так устала уже наша страна.

Почему Израиль считает недопустимым дать "Хизбалле" восстановиться, какие уроки уже дала первая неделя войны и какую роль могут сыграть новые системы обороны – включая лазерные?

Об этом – в подробном анализе Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".