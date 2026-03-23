На этой неделе Израиль переходит на летнее время

В ночь на ближайшую пятницу, 27 марта, Израиль перейдет на летнее время: в 2 часа ночи стрелки часов будут переведены на один час вперед (то есть "время сна" сократится на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен произойти автоматически.

Летнее время продлится до 25 октября 2026 года, если не будет принято решение об отмене перехода на летнее/зимнее время или об изменении графика этого перехода (оба варианта обсуждались в Кнессете).

Напомним, что при переходе на зимнее/летнее время в прошлые годы несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Последний такой сбой наблюдался 20 сентября 2015 года. В 2016-2025 годах перевод часов проходил без серьезных сбоев.

Современные смартфоны самостоятельно переводят стрелки часов при переходе на зимнее или летнее время (при условии правильно установленной временной зоны), никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.