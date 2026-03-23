Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Ракетный обстрел из Ирана. В 00:05 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.

МАДА: сведений о раненых не поступало, была оказана помощь нескольким людям, получившим легкие травмы по пути в убежища и страдавшим от нервного шока.

Судя по имеющимся данным, КСИР вновь применил ракету с кассетной боевой частью. Зафиксированы падения суббоеприпасов в Петах-Тикве, Бней-Браке и Гат-Римоне. В результате обстрела причинен ущерб.