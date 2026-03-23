Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 23 марта 2026 г., 00:05 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 00:40
Ракетный обстрел из Ирана. В 00:05 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.
МАДА: сведений о раненых не поступало, была оказана помощь нескольким людям, получившим легкие травмы по пути в убежища и страдавшим от нервного шока.
Судя по имеющимся данным, КСИР вновь применил ракету с кассетной боевой частью. Зафиксированы падения суббоеприпасов в Петах-Тикве, Бней-Браке и Гат-Римоне. В результате обстрела причинен ущерб.