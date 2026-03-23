x
23 марта 2026
|
последняя новость: 00:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 00:05 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 00:40
Chaim Goldberg/Flash90

Ракетный обстрел из Ирана. В 00:05 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.

МАДА: сведений о раненых не поступало, была оказана помощь нескольким людям, получившим легкие травмы по пути в убежища и страдавшим от нервного шока.

Судя по имеющимся данным, КСИР вновь применил ракету с кассетной боевой частью. Зафиксированы падения суббоеприпасов в Петах-Тикве, Бней-Браке и Гат-Римоне. В результате обстрела причинен ущерб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook