Полиция нейтрализовала баллистическую ракету, упавшую в Самарии

Сотрудники ариэльского полицейского участка и саперы пограничной полиции МАГАВ Иудеи и Самарии в понедельник утром занимались обезвреживанием баллистической ракеты, упавшей на территории одного из населенных пунктов Самарии.

В полиции напоминают: важно соблюдать указания Командования тылом и правоохранительных органов, избегать приближения к местам падения ракет и зонам разрушений, не прикасаться к боеприпасам и обломкам и позволить полиции и спасательным службам выполнять свою работу.

О любом чрезвычайном происшествии следует сообщать в экстренный центр полиции по номеру 100. Для получения информации можно обращаться в информационный центр полиции по номеру 110.