22 марта 2026
22 марта 2026
22 марта 2026
последняя новость: 12:17
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
СМИ: коалиция намерена утвердить бюджет до конца недели

Коалиция
Кнессет
Бюджет
время публикации: 22 марта 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 11:22
СМИ: коалиция намерена утвердить бюджет до конца недели
Коалиция намерена утвердить проект государственного бюджета во втором и третьем чтениях до конца нынешней недели.

Как сообщает "Маарив", коалиция планирует созвать внеочередное пленарное заседание 26 марта. Как правило, пленарные заседания не проводятся по четвергам.

В коалиции планируют завершить утверждение бюджета и голосования по поправкам, которые подаст оппозиция, к утру 27 марта.

Утверждение бюджета снимет угрозу сиюминутного развала коалиции. В этом случае премьер-министр Биньямин Нетаниягу сохранит практически единоличную возможность определять дату выборов. В политической системе полагают, что премьер-министр склоняется к тому, чтобы провести выборы в срок, то есть в конце октября 2026 года.

