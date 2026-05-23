"Золотой гол" на последних минутах. "Халл" вернулся в Премьер-лигу

Победителем турнира за право сыграть в Премьер-лиге стал "Халл-сити", победивший "Мидлсборо" 1:0.

"Тигры" вылетели из элитного дивизиона в 2017 году.

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Оливер Макберни.

Напрямую в Премьер-лигу вышли "Ковентри" и "Ипсвч Таун".

Напомним, в финале турнира должен был играть "Сайтгемптон", но клуб был отстранен за несанкционированную съемку тренировок соперников. Его заменил "Мидлсборо".