Подано обвинение против мошенника, обманувшего двух стариков на более чем 2 млн шекелей

Госпрокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 49-летнего Ицхака Басона из Герцлии, которого обвиняют в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах в отношении двух пожилых мужчин на общую сумму свыше 2 млн шекелей, а также в мошенничестве в рамках закона о неплатежеспособности и экономической реабилитации и в обмане кредиторов.

Судя по описанию прокуратуры, речь идет о деле, про которое накануне уведомляла пресс-служба полиции (где подозреваемого в мошенничестве представляли как 50-летнего жителя Холона).

Согласно обвинительному заключению, Ицхак Басон представился под чужим именем 72-летнему потерпевшему, страдающему неизлечимой болезнью и нарушениями памяти. Он ввел его в заблуждение, утверждая, что владеет компанией по доставке напитков, и предложил стать "тихим партнером", пообещав высокую прибыль на инвестиции. Поверив этим рассказам, пожилой мужчина перевел Басону в общей сложности более 2 млн шекелей.

В другом эпизоде, говорится в обвинении, Басон познакомился с 79-летним инвалидом, который хотел доехать на такси в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Хотя Басон не является водителем такси, он подвез старика до больницы. Позже они встретились снова, чтобы вернуть забытый в машине портфель. Пожилой мужчина решил отблагодарить его, и, по версии обвинения, Басон воспользовался доверием: взял у него кредитную карту и начал снимать с нее деньги. Таким образом он незаконно получил еще свыше 60 тыс. шекелей.

Кроме того, Басон обвиняется в том, что во время процедуры несостоятельности не сообщал назначенному управляющему о своих средствах, обманывал кредиторов и скрывал активы, нарушая условия утвержденного соглашения.