"Новый порядок": полиция перекрыла въезды в поселках Лакия и Тель-Шева

Полиция установила бетонные блоки на въездах и выездах из бедуинских поселков Лакия и Тель-Шева в Негеве в рамках операции "Новый порядок".

Операция проводится по указанию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и генинспектора полиции Дани Леви.

Перекрытие дорог необходимо для того, чтобы предотвратить во время проводимых проверок бегство преступников, вывоз оружия и боеприпасов, похищенных с военных баз ЦАХАЛа.