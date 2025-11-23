"Новый порядок": полиция перекрыла въезды в поселках Лакия и Тель-Шева
время публикации: 23 ноября 2025 г., 19:51 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 19:51
Полиция установила бетонные блоки на въездах и выездах из бедуинских поселков Лакия и Тель-Шева в Негеве в рамках операции "Новый порядок".
Операция проводится по указанию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и генинспектора полиции Дани Леви.
Перекрытие дорог необходимо для того, чтобы предотвратить во время проводимых проверок бегство преступников, вывоз оружия и боеприпасов, похищенных с военных баз ЦАХАЛа.