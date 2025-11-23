x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 22:11
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Новый порядок": полиция перекрыла въезды в поселках Лакия и Тель-Шева

Негев
время публикации: 23 ноября 2025 г., 19:51 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 19:51
"Новый порядок": полиция перекрыла въезды в поселках Лакия и Тель-Шева
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция установила бетонные блоки на въездах и выездах из бедуинских поселков Лакия и Тель-Шева в Негеве в рамках операции "Новый порядок".

Операция проводится по указанию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и генинспектора полиции Дани Леви.

Перекрытие дорог необходимо для того, чтобы предотвратить во время проводимых проверок бегство преступников, вывоз оружия и боеприпасов, похищенных с военных баз ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2025

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении в Мухмасе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Бен-Гвир выехал на встречу с жителями Негева, жаловавшимися на стрельбу из бедуинских поселков