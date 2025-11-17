Бен-Гвир выехал на встречу с жителями Негева, жаловавшимися на стрельбу из бедуинских поселков

Жители поселков Кармит, Ревивим и Ретамим в Негеве жалуются на звуки интенсивной стрельбы, доносящиеся из бедуинских поселков. По их словам, это создает ощущение, что рядом с их домами ведутся боевые действия.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" опубликовала в своем блоге видео, снятое Боазом Ротшильдом в одном из поселков, на котором можно услышать звуки стрельбы и увидеть запуск ракет.

Жители Кармита несколько недель обсуждали стрельбу в группе WhatsApp, на которую также подписан министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Несколько недель назад Бен-Гвир пообещал приехать, если ситуация не изменится. Вечером 16 ноября после публикации видео из Негева в социальных сетях поинтересовался он, жаловались ли жители поселков в полицию. Услышав, что силы безопасности не реагируют на обращения, вечером 16 ноября Бен-Гвир написал: "Я еду к вам. После визита в Лакию буду рад встретиться с вами". По дороге в Негев министр опубликовал видео, в котором сказал: "Борьба за восстановление управления, это борьба которой не было тридцать лет. Мы едем встретиться с жителями. Мы – хозяева в этой стране".