ЦАХАЛ готовится к возможному ответу "Хизбаллы". Нет особых указаний для населения
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:11 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:32
Радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ не исключает, что "Хизбалла" попытается ответить на удар израильских ВВС по Бейруту. Военно-воздушные силы и силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.
Служба тыла не публикует особых указаний для населения.
Мэрия Нагарии в ответ на обращение жителей распространила сообщение, в котором говорится, что нет изменений в оценке ситуации или в инструкциях для гражданского населения.
