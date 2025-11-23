ЦАХАЛ готовится к возможному ответу "Хизбаллы". Нет особых указаний для населения

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ не исключает, что "Хизбалла" попытается ответить на удар израильских ВВС по Бейруту. Военно-воздушные силы и силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.

Служба тыла не публикует особых указаний для населения.

Мэрия Нагарии в ответ на обращение жителей распространила сообщение, в котором говорится, что нет изменений в оценке ситуации или в инструкциях для гражданского населения.