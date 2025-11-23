Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 23 ноября, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Малооблачно. Сухо. Восточный ветер (шарав), особенно сильный в горных районах.

В Иерусалиме – 17-26 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 21-30, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 20-30, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-31, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник – резкое похолодание, дожди. В среду – прохладно и малооблачно.