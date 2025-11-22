x
22 ноября 2025
|
последняя новость: 22:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2025
|
22 ноября 2025
|
последняя новость: 22:51
22 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": за три дня до нападения глава военной разведки получил предупреждение, касавшееся Газы

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 22 ноября 2025 г., 22:23 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 23:05
"Кан": за три дня до нападения глава военной разведки получил предупреждение, касавшееся Газы
Tomer Neuberg/Flash90

Как передает новостная редакция "Кан", за три дня до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года генерал-майор Аарон Халива, возглавлявший тогда разведывательное управление Генштаба, направляясь в Эйлат на отдых, остановился на базе военной разведки "Урим".

Один из наиболее уважаемых прапорщиков, служащий в "Урим", рассказал генералу, что заметил в Газе значительную активность. На это Халива ответил: "Все в порядке, ничего не будет".

Как сообщается, что в ходе слушаний комиссии Сами Турджемана, проверявшей проведенных ЦАХАЛом внутренних расследований событий 7 октября, Халиве был задан вопрос, почему он проигнорировал это предупреждение. Ответа на вопрос не последовало.

"Кан" также рассказывает, что в ночь перед нападением по всему сектору Газы были активированы десятки сим-карт.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Арон Халива, экс-глава АМАНа, заявил о личной ответственности за "провалы 7 октября"