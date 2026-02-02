x
02 февраля 2026
Израиль

Детский гастроэнтеролог признан виновным в изнасиловании матери пациента

время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 15:26
Детский гастроэнтеролог признан виновным в изнасиловании матери пациента
Пресс-служба полиции Израиля

Окружной суд Тель-Авива признал профессора Арье Левина, детского гастроэнтеролога и бывшего заведующего отделением в больнице "Вольфсон", виновным в изнасиловании матери одного из своих пациентов и сексуализированном насилии в отношении двух пациенток. Вердикт вынесен в рамках соглашения о признании вины, в соглашение не включен вопрос наказания.

По данным обвинительного заключения, Левин совершил развратные действия в отношении двух своих пациенток, в частности касался их гениталий и груди, при этом в некоторых случаях эти действия происходили сразу после окончания лечения, когда пациентки были обнажены и лежали на кушетке для лечения.

Кроме того, он изнасиловал мать одного из своих несовершеннолетних пациентов, когда она пришла в его кабинет собрать документы, принадлежащие её сыну. В другом случае он провел инвазивные обследования пациентки без её согласия. Преступления совершались в период с 2013 по 2021 год.

Соглашение о признании вины было заключено после предоставления суду доказательств обвинения и после процесса медиации, в ходе которого Левин отказался от своего отрицания обвинительного заключения. Соглашение не включает приговор, однако Левин обязался внести компенсацию потерпевшим в размере 750 тысяч шекелей до начала судебного разбирательства по вопросу наказания.

Кроме того, он уведомит министерство здравоохранения о том, что больше не будет заниматься медициной, и попросит навсегда отозвать его врачебную лицензию.

