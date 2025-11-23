x
23 ноября 2025
23 ноября 2025
23 ноября 2025
23 ноября 2025
Стрельба возле университета Тель-Авива, один из раненых в тяжелом состоянии

время публикации: 23 ноября 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 23:12
Стрельба возле университета Тель-Авива, двое раненых в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В результате стрельбы на улице Хаима Леванона, недалеко от университета Тель-Авива, ранены двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых (мужчины примерно 30 лет) тяжелое, второй раненый (примерно 24 лет) доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции.

По данным предварительного расследования, преступление совершено на криминальной почве.

