Стрельба возле университета Тель-Авива, один из раненых в тяжелом состоянии

В результате стрельбы на улице Хаима Леванона, недалеко от университета Тель-Авива, ранены двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых (мужчины примерно 30 лет) тяжелое, второй раненый (примерно 24 лет) доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции.

По данным предварительного расследования, преступление совершено на криминальной почве.