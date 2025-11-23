Минобразования не видит связи между суицидом русскоязычного подростка и травлей в школе

В ночь на 19 октября 14-летний Владимир выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже, где жил со своими родителями в Ноф а-Галиле. По версии следствия, мальчик покончил с собой.

По словам близких подростка, в школе над ним издевались – из-за русского акцента (семья репатриировалась из России всего три года назад), а еще из-за того, что он приносил обед из дома, а не покупал в школе, из-за того, что он был тихим. Школьники снимали издевательства над ним и выкладывали в TikTok – из-за этого Владимир не хотел ходить в школу.

Как сообщает mako.co.il, незадолго до того, как шагнуть из окна, мальчик получил сообщение на мобильный телефон. Его младший брат, с которым они задремали в гостиной на диване, проснулся от звука сообщения и увидел, что Владимир смотрит в телефон, затем направляется в сторону родительской спальни, а потом возвращается в гостиную.

Через некоторое время проснулся отец, он проверил детей и не обнаружил Владимира ни в его комнате, ни в гостиной. Разбудив жену, он начал искать мальчика, затем родители увидели открытое окно. Посмотрев вниз, они поняли, что произошло непоправимое.

Альбина Мосри, тетя мальчика, рассказала, что семья ее брата репатриировалась три года назад и первое время жила в центре страны, но затем они перебрались в Ноф а-Галиль, где жизнь дешевле, и большинство населения говорит по-русски. Владимир хорошо адаптировался в школе первый год, но с переходом в седьмой класс начались проблемы.

Сначала над его именем и акцентом издевались несколько девочек, потом к травле присоединились другие дети – несмотря на то, что многие из них тоже происходят из семей выходцев из бывшего СССР. У Владимира был только один друг, который доминировал над ним и диктовал, что делать. Над мальчиком, приносившим обеды из дома, издевались сверстники – Владимир просил деньги у родителей, чтобы "быть как все", но они попросту не могли себе этого позволить.

Мать мальчика обращалась к классному руководителю и просила помощи директора, но директор на собрании уже после смерти мальчика заявила, что она вообще не знала о травле. Даже смерть Владимира не прекратила издевательств: видео с его похорон распространяли в школе и смеялись.

Полиция закрыла дело о смерти мальчика, не найдя в его телефоне каких-либо сообщений. Неизвестно, удалил ли их сам подросток, и были ли они вообще. Семья мальчика глубоко ранена произошедшим. Родители Владимира вынуждены держаться – ведь у них еще двое младших сыновей в возрасте 12 и шести лет.

Министерство образования, комментируя этот случай, указало, что "не было найдено данных, указывающих на связь между этим случаем (так ведомство называет самоубийство школьника) и травлей в школе.