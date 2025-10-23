x
23 октября 2025
23 октября 2025
23 октября 2025
23 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил атаку на юге Ливана: уничтожен склад оружия

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 23 октября 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 21:08
AP Photo/Mohammed Zaatari

По сообщению Армии обороны Израиля, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу оружия террористической организации "Хизбалла" в районе Набатии на юге Ливана.

По данным ЦАХАЛа, объект использовался террористической группировкой для планирования и осуществления атак против Израиля.

В заявлении отмечается, что "Хизбалла" продолжает восстанавливать террористическую инфраструктуру по всей территории Ливана, подвергая опасности граждан страны и используя их в качестве живого щита.

ЦАХАЛ подчеркивает, что наличие таких террористических объектов является нарушением соглашений между Израилем и Ливаном, и армия продолжит действовать для устранения любых угроз безопасности государства Израиль.

