Уничтожены похитители Ноа Аргамани, Авинатана Ора и Эйтана Мора
время публикации: 23 октября 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 19:55
В совместном заявлении Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ШАБАК сообщается, что в ходе войны были ликвидированы восемь террористов, проникших в Израиль 7 октября 2023 года.
Речь идет о боевиках, которые участвовали в резне и похищениях, а также несли личную ответственность за похищение и удержание в плену заложников, среди которых Ноа Аргамани, Авинатан Ор и Эйтан Мор.
В заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа приводится список ликвидированных: Ахмад Ибрагим Рагаб Шааэр, Ахмад Абу Мархиль, Арафат Диб, Уда Алийян Ахмад Куаре, Бахр Муджида, Фарес Грир Суайлем Адааф, Ибрагим Салах Рагаб Бахит и Муайяд Махмуд Мухаммад Нуфаль.
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2025