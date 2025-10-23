Уничтожены похитители Ноа Аргамани, Авинатана Ора и Эйтана Мора

В совместном заявлении Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ШАБАК сообщается, что в ходе войны были ликвидированы восемь террористов, проникших в Израиль 7 октября 2023 года.

Речь идет о боевиках, которые участвовали в резне и похищениях, а также несли личную ответственность за похищение и удержание в плену заложников, среди которых Ноа Аргамани, Авинатан Ор и Эйтан Мор.

В заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа приводится список ликвидированных: Ахмад Ибрагим Рагаб Шааэр, Ахмад Абу Мархиль, Арафат Диб, Уда Алийян Ахмад Куаре, Бахр Муджида, Фарес Грир Суайлем Адааф, Ибрагим Салах Рагаб Бахит и Муайяд Махмуд Мухаммад Нуфаль.