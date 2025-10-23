x
23 октября 2025
|
последняя новость: 19:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 19:48
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уничтожены похитители Ноа Аргамани, Авинатана Ора и Эйтана Мора

Ликвидация
Заложники
Террористы
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 23 октября 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 19:55
Уничтожены похитители Ноа Аргамани, Авинатана Ора и Эйтана Мора
AP

В совместном заявлении Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ШАБАК сообщается, что в ходе войны были ликвидированы восемь террористов, проникших в Израиль 7 октября 2023 года.

Речь идет о боевиках, которые участвовали в резне и похищениях, а также несли личную ответственность за похищение и удержание в плену заложников, среди которых Ноа Аргамани, Авинатан Ор и Эйтан Мор.

В заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа приводится список ликвидированных: Ахмад Ибрагим Рагаб Шааэр, Ахмад Абу Мархиль, Арафат Диб, Уда Алийян Ахмад Куаре, Бахр Муджида, Фарес Грир Суайлем Адааф, Ибрагим Салах Рагаб Бахит и Муайяд Махмуд Мухаммад Нуфаль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2025

Ликвидирован террорист, причастный к убийству командира подразделения ЯМАМ Арнона Зморы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2025

"100 самых влиятельных людей 2025 года" от Time: Трамп, Маск, Аргамани и другие
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2025

Ноа Аргамани, освобожденная заложница ХАМАСа, выступила перед СБ ООН