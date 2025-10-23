Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 23 октября, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Сухо и солнечно.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 17-29, в Хайфе – 21-31, в Эйлате – 24-35, в Беэр-Шеве – 17-34, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-28, в Ариэле – 18-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-35, на Голанских высотах – 22-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В пятницу температура понизится. В субботу-воскресенье – без существенных изменений.