x
23 октября 2025
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 16:42
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич саудовцам: "Продолжайте ездить на верблюдах". Лапид: он не представляет Израиль

Саудовская Аравия
Яир Лапид
Скандалы
Бецалель Смотрич
время публикации: 23 октября 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 15:26
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич
Flash90/Chaim Goldberg

Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, выступая на конференции "Галаха в эпоху технологий" в Иерусалиме, сделал оскорбительное замечание в адрес жителей Саудовской Аравии.

"Если Саудовская Аравия говорит: нормализация в обмен на палестинское государство – друзья, нет, спасибо. Продолжайте ездить верхом на верблюдах по пустыне", – сказал он.

Ранее Смотрич неоднократно заявлял, что он поддерживает стремление к заключению мирных соглашений с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией.

Лидер израильской оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид поспешил заявить: "Нашим друзьям в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке: Смотрич не представляет Израиль".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

Смотрич: нельзя заканчивать войну без полного уничтожения ХАМАСа