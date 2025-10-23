Смотрич саудовцам: "Продолжайте ездить на верблюдах". Лапид: он не представляет Израиль

Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, выступая на конференции "Галаха в эпоху технологий" в Иерусалиме, сделал оскорбительное замечание в адрес жителей Саудовской Аравии.

"Если Саудовская Аравия говорит: нормализация в обмен на палестинское государство – друзья, нет, спасибо. Продолжайте ездить верхом на верблюдах по пустыне", – сказал он.

Ранее Смотрич неоднократно заявлял, что он поддерживает стремление к заключению мирных соглашений с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией.

Лидер израильской оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид поспешил заявить: "Нашим друзьям в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке: Смотрич не представляет Израиль".