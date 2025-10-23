Смотрич саудовцам: "Продолжайте ездить на верблюдах". Лапид: он не представляет Израиль
время публикации: 23 октября 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 15:26
Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, выступая на конференции "Галаха в эпоху технологий" в Иерусалиме, сделал оскорбительное замечание в адрес жителей Саудовской Аравии.
"Если Саудовская Аравия говорит: нормализация в обмен на палестинское государство – друзья, нет, спасибо. Продолжайте ездить верхом на верблюдах по пустыне", – сказал он.
Ранее Смотрич неоднократно заявлял, что он поддерживает стремление к заключению мирных соглашений с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией.
Лидер израильской оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид поспешил заявить: "Нашим друзьям в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке: Смотрич не представляет Израиль".